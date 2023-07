Casino annonce qu'il va poursuivre les négociations avec Kretinsky

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Casino a décidé lundi de poursuivre les négociations sur l'offre d'apport en fonds propres portée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, a déclaré dans un communiqué le distributeur stéphanois, confirmant une information rapportée plus tôt par Reuters, citant une source au fait du dossier. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce du retrait de 3F Holding, regroupant les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui était jusque-là en concurrence avec l'offre portée par Daniel Kretinsky mais a dénoncé un processus "biaisé". Suspendue lundi, la cotation des actions Casino et des autres titres cotés émis par la société reprendra mardi matin, a confirmé le groupe dans le communiqué. Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladreit de Lacharrière, a déclaré dans un entretien aux Echos avoir transmis au cours du week-end une offre de reprise révisée, prévoyant 1,2 milliard d'euros d'apport d'argent frais. Casino, dont la dette totale atteint 6,4 milliards d'euros, s'est fixé comme objectif de réunir au moins 900 millions d'euros en nouveaux fonds propres. Il ne s'agit toutefois que d'une étape du vaste plan de restructuration du distributeur stéphanois, qui a lancé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette. La direction de Casino et les médiateurs nommés par le tribunal ont fixé au 27 juillet la date limite pour conclure un accord de principe sur les conditions de la restructuration financière. Dans le communiqué diffusé lundi soir, Casino indique que les négociations avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor ont pour but de parvenir à un "accord de principe" sur la restructuration de la dette financière du distributeur d'ici la fin du mois. (Rédigé par Jean Terzian, avec Mathieu Rosemain)