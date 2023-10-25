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Casino annonce l'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée

Casino annonce l'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée

25 octobre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* ANNONCE L'OUVERTURE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE AU BÉNÉFICE DE CASINO, GUICHARD-PERRACHON ET DE CERTAINES DE SES FILIALES

* LES SOCIÉTÉS MONOPRIX HOLDING, MONOPRIX EXPLOITATION ET CDISCOUNT ONT CONCLU DES PROTOCOLES DE CONCILIATION AVEC LEURS CRÉANCIERS FINANCIERS RESPECTIFS

* LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE PARIS A OUVERT DES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE INITIALE DE DEUX MOIS, QUI POURRA ÊTRE RENOUVELÉE POUR DEUX MOIS SUPPLÉMENTAIRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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