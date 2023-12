Casino annonce des discussions exclusives avec Auchan et Les Mousquetaires sur ses super et hypermarchés

Casino annonce des discussions exclusives avec Auchan et Les Mousquetaires sur ses super et hypermarchés













PARIS, 18 décembre (Reuters) - Casino a annoncé lundi l'ouverture de discussions exclusives sur la vente de ses hypermarchés et supermarchés avec les groupes de distribution Auchan et Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché. Le projet de cession porte sur la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés Casino sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,35 milliard d'euros, hors immobilier, a indiqué le groupe dans un communiqué. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan, est-il ajouté. Plus tôt, Les Echos avaient rapporté qu'Intermarché et Auchan allaient racheter 320 hypermarchés et supermarchés de Casino dans le cadre d'une offre commune. (Rédigé par Blandine Hénault)