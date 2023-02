Casino affiche un CA en hausse de 4,4% au T4 avec le Latam

Casino affiche un CA en hausse de 4,4% au T4 avec le Latam













PARIS, 28 février (Reuters) - Casino a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse de 4,4% en données comparables, tiré par l'Amérique latine et les magasins de proximité en France. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe français de grande distribution a atteint 9,16 milliards d'euros. En Amérique latine, le chiffre d'affaires trimestriel affiche une hausse de 12,0% en comparable, avec "une excellente performance d'Assaí et de Grupo Éxito", dit le groupe dans un communiqué. Casino précise avoir ouvert en France 352 nouveaux magasins au cours du trimestre sur les formats de proximité, soit 879 nouveaux magasins sur l'année, "surpassant l'objectif initial de 800 ouvertures en 2022". Pour l'année 2022, le groupe avait précédemment dit viser "niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow". Casino doit présenter le reste de ses résultats annuels le 10 mars. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)