Casino : Accords avec Auchan et Intermarché sur la cession des super et hypermarchés

(Actualisé avec précisions et contexte) PARIS, 24 janvier (Reuters) - Casino a annoncé mercredi avoir conclu des accords avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché, pour leur céder ses supermarchés et hypermarchés en France. Ces accords prévoient la cession de 288 magasins (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros, a indiqué Casino dans un communiqué. En décembre, le groupe de distribution stéphanois avait annoncé l'ouverture de négociations exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires pour discuter de la reprise de ses super et hypermarchés qui rencontrent d'importantes difficultés. L'opération, dont la réalisation est attendue au deuxième trimestre, prévoit un transfert des magasins en trois vagues successives: au 30 avril, au 31 mai puis au 1er juillet. Auchan et le Groupement Les Mousquetaires se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés concernés, indique Casino. La cession des supermarchés et hypermarchés de Casino intervient dans le cadre d'une vaste restructuration du groupe, en grandes difficultés financières. Au début du mois, les actionnaires et créanciers de Casino ont donné leur feu vert à un plan de sauvegarde qui mettra fin aux trente ans de règne de Jean-Charles Naouri sur la société, qu'il contrôlait via sa holding Rallye. Casino doit être repris cette année par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)