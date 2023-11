Casino abaisse à nouveau sa prévision d'Ebitda annuel pour la France

Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - Casino a abaissé mercredi, pour la seconde fois en un mois, son objectif annuel de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour la France, en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Le groupe de distribution s'attend désormais à ce que son Ebitda après loyers soit en perte, dans une fourchette allant de 78 millions à 140 millions d'euros. Casino avait déjà annoncé il y a un mois une baisse de son objectif d'Ebitda après loyers pour la France, qu'il avait alors ramené à 100 millions d'euros contre 214 millions d'euros précédemment. À la Bourse de Paris, le titre Casino cédait 0,06% à 0,8255 euro à 10h16, après avoir perdu jusqu'à 4% en début de séance, contre une progression de 0,5% pour le SBF 120 au même moment. "Avec ce troisième 'profit warning' consécutif depuis l'été, tout le monde se rend compte du manque de visibilité de Casino sur son redressement commercial", observe Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier. "Comme on l'a déjà vu par le passé dans l'industrie alimentaire, le repositionnement des prix nécessite souvent 12 à 18 mois pour porter réellement ses fruits sur les volumes", ajoute-t-il. Lourdement endetté, Casino a signé en octobre un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, afin d'éviter la faillite. Cette restructuration, qui prévoit que la maison-mère Rallye perde le contrôle du groupe, doit intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2024. Casino assure mercredi ne pas prévoir de problème de liquidité d'ici cette date en dépit d'un contexte de marché déprimé. Sur la dernière semaine, les hypermarchés Casino ont connu une chute de 12% des volumes. Le groupe de distribution a par ailleurs annoncé que la réalisation de plusieurs "chantiers stratégiques" entraîneraient un investissement additionnel de 113 millions d'euros sur la période allant de 2024 à 2025. Casino a indiqué que ces chantiers amélioreraient à terme la rentabilité du groupe de plus de 100 millions d'euros à l'horizon 2028. (Reportage Augustin Turpin et Sudip Kar-Gupta, édité par Blandine Hénault)