Casino a vu la croissance de ses ventes ralentir au T1, le titre chute

PARIS (Reuters) - Casino est sanctionné en Bourse après avoir fait état jeudi d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisée par une situation toujours difficile dans ses supermarchés et hypermarchés en France. A la Bourse de Paris, l'action Casino abandonnait près de 8% dans les premiers échanges, signant la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe de distribution, qui a vendu des actifs pour réduire sa dette, souhaite céder pour 4,5 milliards d'euros d'actifs d'ici la fin de l'année. Casino indique qu'à la fin du premier trimestre, les cessions d'actifs ont atteint 4,2 milliards d'euros. Ces cessions incluent la vente d'une participation de 18,8% dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí pour 723 millions d'euros et la vente d'actifs dans l'Hexagone. A fin mars, la dette nette de Casino en France s'élevait à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à la fin du premier trimestre 2022. Sur le trimestre, son chiffre d'affaires a atteint 5,44 milliards d'euros sur le trimestre, en progression de 1% en données comparables contre une hausse de 4,4% au quatrième trimestre 2022. Ses revenus ont reculé de 4,6% en France sur la période, tandis qu'ils ont progressé de 9,5% en Amérique latine où Casino contrôle le brésilien Grupo Pao de Acucar . Dans ses supermarchés et hypermarchés en France, le groupe indique avoir pris des mesures de réajustement des prix depuis le début de l'année. Il entend aussi avancer sur la baisse des stocks. Le mois dernier, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretínský a proposé de prendre le contrôle de Casino via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros, venant du coup concurrencer le projet de rapprochement entre le distributeur et Teract. (Reportage Dominique Vidalon, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)