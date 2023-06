Casino a reçu une lettre d'intention de Niel, Pigasse et Zouari sur le renforcement de ses fonds propres

PARIS, 14 juin (Reuters) - Casino a annoncé mercredi avoir reçu une lettre d'intention préliminaire du trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari sur une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard-Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros. "Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance", dit un communiqué du groupe. "A ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir." (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)