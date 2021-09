Carton pour Bordeaux, Dijon se rassure

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Festival de buts sur la pelouse de Bordeaux cet après midi lors de la rencontre entre les Girondines et Soyaux. Les Marines et Blancs s'imposent donc 6-0 face à leur adversaire du jour. La décision s'est faite en première mi-temps avec l'ouverture du score à la 2' de Folkerts puis les joueuses ont déroulé pour mener 4-0 à la pause. Cardia (79') et Snoeijs (81') alourdissent la marque en fin de rencontre.

Dans les autres rencontres, Dijon a lancé sa saison avec son premier succès cette saison 2 buts à 0 sur la pelouse d'Issy les Moulineaux. Les locaux plongent au classement avec leur deuxième défaite en autant de journée.

Et enfin dans l'autre rencontre, Reims et Guingamp se sont neutralisés dans une partie vierge de buts. Au classement les deux équipes stagnent après leur défaite la semaine dernière.