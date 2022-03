Carrefour veut installer plus de 700 stations de recharge électrique d'ici 2025

PARIS (Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi vouloir installer plus de 700 stations de recharge pour véhicules électriques et 5.000 points de recharge dans ses hypermarchés et supermarchés Carrefour Market en France d'ici 2025.

Le groupe rejoint ainsi la liste des enseignes de la grande distribution qui à travers le monde misent sur les services pour attirer les clients et renforcer leurs engagements en faveur des énergies vertes.

Sa première station de recharge sera accessible à la clientèle sur le parking de son hypermarché de La Chapelle Saint-Luc à Troyes à compter du 8 avril prochain.

"En moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de 5 places", indique Carrefour dans un communiqué.

Selon des estimations, l'Europe aura besoin de 65 millions de bornes de recharge pour faire face à la croissance prévue des véhicules électriques contre 3,3 millions actuellement.

(Reportage Dominique Vidalon, version française Matthieu Protard)