Carrefour va racheter à Louis Delhaize les enseignes Cora et Match en France

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi le rachat des sites français de Cora et Match au distributeur belge Louis Delhaize. Cette transaction valorise les actifs rachetés autour de 1,05 milliard d'euros et comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés, a dit Carrefour dans un communiqué. L'accord devrait être bouclé à l'été 2024. "L'intégration des magasins Cora et Match offre un potentiel de synergies significatif, estimé à 110 millions d'euros d’EBITDA en base annuelle 3 ans après la réalisation effective de la transaction. Les coûts d’intégration associés, répartis sur 2 ans, sont estimés à 200 millions d'euros (investissements et charges d’exploitation)", a dit Carrefour. (Reportage Olivier Sorgho à Gdansk, version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)