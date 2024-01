Carrefour reprend 31 magasins auprès d'intermarché

24 janvier (Reuters) - Carrefour SA: * CARREFOUR REPREND 31 MAGASINS AUPRÈS D'INTERMARCHÉ * LE MONTANT DE L'ACQUISITION N'EST PAS SIGNIFICATIF * LE PARC CONCERNÉ REPRÉSENTE 94 000M(2), SOIT 0,3% DE LA SURFACE DE VENTE DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN FRANCE ET A GÉNÉRÉ EN 2022 UN CA DE L'ORDRE DE 400 MEUR * AUX TERMES DE L'ACCORD, CARREFOUR SE SUBSTITUERA À INTERMARCHÉ POUR L'ACHAT DE 26 MAGASINS AUPRÈS DE CASINO, LES CINQ AUTRES MAGASINS SERONT RACHETÉS DIRECTEMENT À INTERMARCHÉ * CARREFOUR S'EST ENGAGÉ À CONSERVER L'INTÉGRALITÉ DES SALARIÉS TRAVAILLANT DANS LES MAGASINS ET À MAINTENIR LEURS AVANTAGES SOCIAUX PENDANT UNE DURÉE MINIMALE DE 15 MOIS * L'OPÉRATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES HABITUELLES, SA RÉALISATION EST PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2024 Texte original: shorturl.at/knvA7 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)