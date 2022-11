Carrefour prévoit plus d'investissements et d'économies dans son nouveau plan stratégique

par Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Carrefour va intensifier son expansion dans le commerce en ligne, réduire ses coûts et se concentrer sur la génération de trésorerie dans le cadre d'un nouveau plan stratégique à horizon 2026 présenté mardi par son PDG Alexandre Bompard, destiné à rendre le groupe plus résistant dans un contexte de forte inflation.

Dans le communiqué de présentation de ce plan "Carrefour 2026", publié avant une présentation aux investisseurs dans la journée, le premier distributeur européen annonce qu'il compte atteindre à horizon 2026 un double objectif de cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard d'euros et de quatre milliards d'euros d'économies de coûts.

Alors que le contexte inflationniste grève le pouvoir d'achat des consommateurs, Carrefour compte porter la part de sa marque propre dans son chiffre d'affaires alimentaire à 40% en 2026 (contre 33% en 2022) et accélérer le développement de ses magasins discount en France et au Brésil, ses deux principaux marchés.

Le groupe va donc augmenter ses investissements annuels à deux milliards d'euros (contre 1,7 milliard auparavant).

"Carrefour 2026 est un plan de conquête, sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique", observe Alexandre Bompard, cité dans le communiqué de présentation de ce plan.

"Avec Carrefour 2026, nous accélérons notre transformation", souligne le PDG.

Ce nouveau plan stratégique s'inscrit dans le sillage du plan "Carrefour 2022" grâce auquel le premier distributeur européen s'est redressé et est notamment monté en puissance dans le commerce en ligne pour faire face à la concurrence du géant américain Amazon.

Ce nouveau plan s'appuie sur les objectifs déjà annoncé en novembre 2021 d'investir trois milliards d'euros entre 2022 et 2026 pour accélérer son développement dans le commerce en ligne et confirme l'intention du groupe de porter à 10 milliards d'euros son volume brut de marchandise dans le commerce en ligne à l'horizon 2026.

Nommé en juillet 2017 à la tête du distributeur avec pour objectif de le redresser, Alexandre Bompard a été reconduit en mai 2021 pour un nouveau mandat de trois ans.

Il doit désormais poursuivre la stratégie de redressement et de transformation du groupe dans un contexte inflationniste accentué par la guerre en Ukraine et sans les ressources financières dont il aurait pu disposer si les projets de rapprochement avec le canadien Couche-Tard et le français Auchan n'avaient pas tous les deux échoué l'an dernier.

(Reportage Dominique Vidalon, version française Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard et Bertrand Boucey)