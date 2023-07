Carrefour : Hausse du CA au S1, confiance sur les objectifs annuels

PARIS, 26 juillet (Reuters) - Carrefour a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au premier semestre en hausse sur un an de 11,2% en données comparables, enregistrant notamment un bond de sa marge opérationnelle en France, et a exprimé sa confiance pour le second semestre, confirmant ses objectifs annuels. Le distributeur français a enregistré sur la période janvier-juin un chiffre d'affaires mondial de 45,44 milliards d'euros, avec, dans l'Hexagone, un résultat opérationnel courant en progression de 39% à 270 millions d'euros, contre 194 millions d'euros sur la même période l'an dernier. Carrefour a confirmé ses objectifs annuels, soit la poursuite de la croissance de ses trois principaux indicateurs : le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net. (Rédigé par Jean Terzian)