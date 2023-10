Carrefour confiant pour la fin de l'année malgré une croissance ralentie au T3

(Actualisé avec précisions; photo à disposition) PARIS, 25 octobre (Reuters) - Carrefour, numéro un de la grande distribution en Europe, a déclaré mercredi qu'il abordait la fin de l'année avec confiance et qu'il maintenait ses objectifs financiers pour 2023, même si la croissance de ses ventes a ralenti au troisième trimestre. Son chiffres d'affaires au troisième trimestre a atteint 23,629 milliards d'euros, soit une croissance de 9% à données comparables, contre 10,3% au deuxième trimestre, a annoncé Carrefour, qui a confirmé un objectif de baisse de coûts d'un milliard d'euros pour cette année. Le fléchissement de la croissance des ventes reflète un ralentissement de l'inflation alimentaire dans les principaux marchés de Carrefour - la France et le Brésil. En France, les ventes des hypermarchés ont augmenté de 4,2% au troisième trimestre, contre une hausse de 6,6% au trimestre précédent. Dans un contexte de pression continue sur le pouvoir d'achat, le comportement des consommateurs est resté inchangé, avec une baisse continue des ventes et une contraction des volumes alimentaires et non alimentaires, a indiqué la société. Au Brésil, deuxième marché du groupe, les ventes ont reculé de 3,7% à données comparables, reflétant le virage du pays vers la déflation alimentaire au cours du trimestre, et dans un contexte de pression sur la consommation. Carrefour a dit s'attendre à une poursuite des tendances actuelles et confirmé ses objectifs financiers pour 2023, soit une croissance de ses trois principaux indicateurs : le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net. Carrefour a précisé avoir désormais atteint 664 millions d'euros sur son programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros pour 2023. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey et Jean Terzian)