Carrefour, "confiant pour 2024", envisage de nouveaux rachats

20 février (Reuters) - Carrefour a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel et s'est dit confiant pour 2024, après avoir enregistré une trésorerie record de 1,62 milliard d'euros en 2023 et un bénéfice d'exploitation en hausse de 18,5% en France, son principal marché, dans un contexte d'inflation élevée. Ces bons résultats et une trésorerie robuste ont permis à Carrefour d'augmenter son dividende de 55%, soit 0,87 euro par action, et de lancer un nouveau plan de rachat d'actions de 700 millions d'euros. Le distributeur a fait état d'une hausse de 9,8% de son résultat opérationnel courant à 2,26 milliards d'euros à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du groupe annuel s'est établi à 94,13 milliards d'euros, soit une hausse de 10,4% en comparable. (Reportage Dominique Vidalon ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)