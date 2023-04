Carrefour confiant après une accélération des ventes au T1















PARIS, 25 avril (Reuters) - Carrefour a déclaré mardi être en capacité d'atteindre ses objectifs annuels après l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, malgré une inflation élevée. Le numéro un européen de la distribution alimentaire a fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre de 22,071 milliards d'euros, soit une croissance de 12,3% en comparable, tirée par des résultats solides en France, où les hypermarchés, très surveillés, ont bénéficié de leur positionnement en matière de rabais. En comparaison, le chiffre d'affaires avait augmenté de 10,9% au quatrième trimestre 2022. Carrefour a également confirmé ses objectifs financiers pour 2023, à savoir la poursuite de la croissance de ses trois principaux indicateurs - le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net. (Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)