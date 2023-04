Carrefour confiant après une accélération des ventes au premier trimestre

par Dominique Vidalon PARIS (Reuters) - Carrefour a déclaré mardi être en capacité d'atteindre ses objectifs annuels après l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, malgré une inflation élevée. Le numéro un européen de la distribution alimentaire a fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre de 22,071 milliards d'euros, soit une croissance de 12,3% en comparable, tirée par des résultats solides en France, où les hypermarchés, très surveillés, ont bénéficié de leur positionnement en matière de rabais. En comparaison, le chiffre d'affaires avait augmenté de 10,9% au quatrième trimestre 2022. Carrefour a également confirmé ses objectifs financiers pour 2023, à savoir la poursuite de la croissance de ses trois principaux indicateurs - le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net. "Dans un contexte d’inflation alimentaire très élevée dans la majorité de ses marchés, Carrefour garde le cap et maintient une forte dynamique commerciale, avec des performances solides en termes de parts de marchés dans tous ses pays clés", a déclaré le PDG du groupe, Alexandre Bompard, dans un communiqué. Alors que l'inflation pousse les consommateurs à réduire leurs dépenses, Carrefour dit avoir bénéficié de l'accent mis sur les marques distributeur, qui représentent 35% des ventes, ainsi que des promotions et de l'accélération de l'expansion des magasins "discount" et d'économies. Les ventes dans les hypermarchés français, la principale activité du groupe dans l'Hexagone, ont augmenté de 6% au premier trimestre 2023, contre une hausse de 3,7% au quatrième trimestre 2022. Au Brésil, deuxième marché de Carrefour, l'intégration de Grupo BIG s'est poursuivie à un rythme soutenu avec 23 conversions de magasins supplémentaires au premier trimestre. La totalité des conversions sera achevée au deuxième trimestre a indiqué le groupe, soit six mois plus tôt que prévu. Carrefour a également déclaré avoir lancé son plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, dont 200 millions d'euros ont été réalisés à ce jour. (Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)