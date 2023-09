Carrefour conclut un accord en vue de l'acquisition de 47 magasins en Espagne

20 septembre (Reuters) - Carrefour SA * ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC EL CORTE INGLÉS EN VUE DE L'ACQUISITION DE 47 MAGASINS SOUS ENSEIGNE SUPERCOR EN ESPAGNE * LE PÉRIMÈTRE DE LA TRANSACTION COMPREND DES SUPERMARCHÉS ET DES MAGASINS DE PROXIMITÉ SITUÉS NOTAMMENT DANS LES RÉGIONS DE MADRID, DE CATALOGNE, D'ANDALOUSIE ET DE VALENCE * LE GROUPE PRÉVOIT DE CONVERTIR LES MAGASINS ACQUIS AUX ENSEIGNES CARREFOUR MARKET, CARREFOUR EXPRESS ET SUPECO * LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS HABITUELLES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AVANT LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)