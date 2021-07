Caroline Garcia et Clara Burel se donnent rendez-vous en demie à Lausanne

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Toutes deux alignées en huitièmes puis en quarts au tournoi WTA de Lausanne ce vendredi, Caroline Garcia et Clara Burel s'affronteront demain pour une place en finale. La première s'est d'abord défaite de Astra Sharma en trois sets (7-6(3)/3-6/6-3) en début de journée avant de s'imposer plus facilement contre Zarina Diyas 7-5/6-2. Au tour suivant, la Parisienne retrouvera donc sa jeune compatriote Clara Burel. Cette dernière a, en premier lieu, bataillé au deuxième tour face à Alycia Parks 6-4/1-6/6-0 avant de disposer plus facilement d'une autre Française, Fiona Ferro, en quart (7-5/6-2). Il y aura donc forcément une joueuse tricolore en finale qui jouera le titre face à Tamara Zidansek ou Maryna Zanevska, elles aussi qualifiées pour les demies.