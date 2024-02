Carmila fait état d'une hausse des revenus locatifs annuels et prévoit une année de croissance en 2024

13 février (Reuters) - Carmila a fait état mardi d'une hausse de 3,3% de ses revenus locatifs annuels, citant une activité locative "dynamique" et la signature de 826 baux. Les revenus locatifs du groupe se sont établis à 368,6 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2023, contre 357 millions d'euros il y a un an. Carmila a également enregistré un résultat net part action annuel de 1,60 euro, en hausse de 2,3% en glissement annuel. Le groupe immobilier a indiqué que la finalisation de l'acquisition de Galimmo, prévue à l'été 2024, aura un effet relutif sur le résultat récurrent par action dès la première année. Carmila a également annoncé s'attendre à un résultat récurrent par action à au moins 1,63 euros en 2024, en croissance de 2% sur un an. (Rédigé par Augustin Turpin)