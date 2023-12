Carmat s'envole après l'annonce d'un nouveau site de production

PARIS, 5 décembre (Reuters) - L'action Carmat s'envole mardi à la Bourse de Paris après que le fabricant de coeur artificiel a annoncé la mise en service d'un nouveau site de production. A 11h31, le titre Carmat bondit de 27,88% à 4,885 euros après avoir grimpé jusqu'à près de 57% plus tôt en séance. Le groupe de technologie médicale, qui compte parmi ses actionnaires le constructeur aéronautique Airbus, a annoncé lundi soir la mise en service d'un deuxième bâtiment de production à Bois-d'Arcy (Yvelines) qui doit permettre d'atteindre l'objectif de capacité de production de 500 coeurs par an début 2024. La nouvelle est jugée "rassurante" par les analystes de Portzamparc alors que Carmat a connu récemment d'importantes difficultés financières. En octobre, il a réalisé une augmentation de capital de sept millions d'euros auprès de plusieurs de ses actionnaires financiers historiques afin de disposer de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités. "La mise en service de notre nouveau bâtiment de production est une réalisation majeure", a déclaré le directeur général Stéphane Piat cité dans un communiqué. "Conformément à notre plan stratégique, nous allons continuer à faire évoluer ce dispositif industriel au cours des prochaines années, pour atteindre une capacité de production annuelle de 1.000 coeurs Aeson à horizon 2027", a-t-il ajouté. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Federica Mileo à Gdansk, édité par Kate Entringer)