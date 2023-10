Carmat réalise une augmentation de capital, l'action grimpe

PARIS (Reuters) - Le fabricant de coeurs artificiels Carmat a déclaré lundi avoir réalisé une augmentation de capital de 7 millions d'euros auprès de plusieurs de ses actionnaires financiers historiques, ce qui permettra au groupe en difficultés de disposer de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités jusqu'au début de l'année prochaine. A la Bourse de Paris, l'action Carmat gagnait 12% à 07h57 GMT. Carmat, qui compte parmi ses actionnaires le constructeur aéronautique Airbus, a déclaré fin septembre qu'il ne disposait de liquidités que jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le groupe estime qu'il devra néanmoins obtenir environ 50 millions d'euros de financement supplémentaire pour couvrir ses opérations et ses investissements jusqu'à la fin octobre 2024. Les actionnaires Lohas, Sante Holdings et Therabel Invest ont participé à la levée de fonds, a indiqué la société, ajoutant que le prix de souscription de 3,6 euros correspondait au cours de clôture de vendredi dernier. Airbus n'a pas été cité parmi les actionnaires participants dans l'augmentation de capital. La participation du constructeur aéronautique est en outre passée de 11,7% à 10,8%, ce qui en fait le deuxième investisseur de Carmat, alors qu'il était auparavant le premier. Carmat avait appelé les principaux actionnaires, y compris Airbus, à investir de nouveaux fonds afin d'éviter son effondrement. Le groupe a par ailleurs confirmé s'attendre à que son chiffre d'affaires en Europe passe de 4 à 6 millions d'euros au second semestre 2023, et a déclaré voir une forte augmentation des ventes en 2024. Il s'en tient à sa prévision d'une capacité de production de 500 coeurs par an contre 60 à 70 en 2023. "Nous sommes confiants dans la robustesse et la sécurité de notre coeur artificiel, et dans son fort potentiel, et résolus à mener Carmat sur la voie du succès commercial et de la rentabilité", a déclaré le directeur général Stéphane Piat dans un communiqué. Airbus était devenu le principal actionnaire de Carmat après que l'un de ses propres fondateurs, l'industriel Jean-Luc Lagardère, a sollicité l'expertise d'ingénieurs en mécanique de précision pour missiles afin de créer cette nouvelle société avec l'éminent chirurgien cardiaque Alain Carpentier. (Reportage Sudip Kar-Gupta, avec Michal Aleksandrowic ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)