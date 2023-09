Carmat n'atteindra pas ses objectifs annuels et pourrait se retrouver à court de liquidités

(Reuters) - Carmat a prévenu lundi qu'il n'atteindra pas les objectifs de ventes annuelles annoncés précédemment et pourrait manquer de liquidités d'ici la fin du mois d'octobre. "Au cours du premier semestre, la montée en cadence de la production que nous anticipions a été significativement perturbée par des problèmes d'approvisionnement fournisseurs", a déclaré Stéphane Piat, Directeur général, dans un communiqué. "Faute d'un nombre suffisant de prothèses, la demande des hôpitaux a été générée tardivement, ce qui explique un chiffre d'affaires limité sur la première moitié de l'année." Le chiffres d'affaire de Carmat pour les six premiers mois de l'année s'est établi lundi à 600.000 euros. Dans un rapport financier distinct, le groupe a fait état d'incertitudes quant à l'obtention des financements nécessaires à la continuité de son activité, indiquant qu'il pourrait ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs. (Reportage Michal Aleksandrowicz à Gdansk, version française Augustin Turpin)