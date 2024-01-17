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Carmat lance une augmentation de capital d'un montant initial de 15 ME

Carmat lance une augmentation de capital d'un montant initial de 15 ME

17 janvier (Reuters) - Carmat SA:

* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT INITIAL DE 15 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DE SON FINANCEMENT À COURT TERME

* LE MONTANT INITIAL DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL POURRAIT ÊTRE PORTÉ À 17,25 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION, ET À 19,8 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION ET DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* EXTENSION DU CASH RUNWAY DE CARMAT JUSQU'À DÉBUT MAI 2024, EN CAS DE RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL INITIALE (HORS CLAUSE D'EXTENSION ET OPTION DE SURALLOCATION)

* APRÈS L'OFFRE, LES BESOINS DE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ POUR LES 12 PROCHAINS MOIS S'ÉLÈVERONT À 37 À 55 MILLIONS D'EUROS

* PRIX DE SOUSCRIPTION : 3,99 EUROS PAR ACTION, SOIT UNE DÉCOTE DE 30% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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