Carlsberg : La baisse de la consommation de bière impactera la croissance en 2023

COPENHAGUE, 7 février (Reuters) - Le brasseur danois Carlsberg a annoncé mardi des ventes au quatrième trimestre légèrement inférieures aux attentes et prévoit une croissance organique du bénéfice d'exploitation en 2023 inférieure à celle de l'année dernière. Carlsberg a déclaré que les ventes au quatrième trimestre ont augmenté de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,6 milliards de couronnes danoises (1,93 milliards d'euros), contre une estimation d'analystes à 14,7 milliards, selon un consensus fourni par la société. Le troisième producteur mondial de bière s'attend à ce que la croissance organique de son bénéfice d'exploitation évolue cette année entre -5% et +5%, contre une hausse de 12% l'an dernier. La hausse des prix de la bière devrait avoir un impact sur la consommation, a indiqué le groupe. "2023 sera une autre année difficile", a déclaré le directeur général Cees't Hart dans un communiqué. "La hausse des prix combinée à une inflation généralement élevée pourrait avoir un impact négatif sur la consommation de bière sur certains de nos marchés, en particulier en Europe", a-t-il ajouté. (Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)