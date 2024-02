Carlsberg affiche un chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu

Carlsberg affiche un chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu













LONDRES, 7 février (Reuters) - Le brasseur danois Carlsberg a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu et s'attend à une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 1% à 5% en 2024, ainsi qu'à une modération des pressions inflationnistes. Le chiffre d'affaires en 2023 a atteint 73,59 milliards de couronnes danoises (9,87 milliards d'euros), en hausse de 4,7% et dépassant les prévisions des analystes, qui tablaient sur 73,31 milliards de couronnes. A la Bourse de Copenhague, le titre Carlsberg prenait 3,14% à 08h39 GMT. La société danoise s'attend également à une base de coûts plus élevée en 2024 mais elle cherchera à la compenser par des revenus plus élevés par hectolitre et un contrôle strict des dépenses. Elle augmentera cependant les investissements en matière de ventes et de marketing, ce dernier de plus de 10%. Le directeur général, Jacob Aarup-Andersen, a déclaré que la santé financière de l'entreprise lui permettait d'augmenter les dépenses consacrées aux initiatives de croissance tout en réalisant ses ambitions. "La surperformance de notre portefeuille de produits haut de gamme et nos résultats sur les marchés asiatiques clés en 2023 confirment que nous disposons d'une plate-forme solide pour nous développer", a-t-il déclaré dans un communiqué. Carlsberg a fait état d'une croissance organique du bénéfice d'exploitation de 5,2%, soit environ le milieu de sa fourchette de prévision de 4 à 7%. Mardi, Carlsberg a également annoncé mardi le relèvement de son objectif de croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation pour 2027 après une refonte de sa stratégie. (Reportage Emma Rumney ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)