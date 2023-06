Carlos Ghosn réclame un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Carlos Ghosn réclame un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise, a annoncé mardi une source judiciaire proche du dossier à Reuters, ajoutant que l'audience se déroulerait le 18 septembre. L'ancien président de Renault et Nissan accuse notamment l'entreprise, ainsi que deux autres sociétés et 12 personnes, nommées dans la plainte dont Reuters a pu consulter une copie, de diffamation, calomnie et fabrication de preuves matérielles. Nissan n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Arrêté au Japon fin 2018, Carlos Ghosn a fui de Tokyo, où il était assigné à résidence en attendant son procès pour malversations financières, pour le Liban afin d’échapper, a-t-il dit, à un système judiciaire "partial". L'ancien chef d'entreprise, qui dispose des nationalités brésilienne, française et libanaise, a toujours nié les accusations à son encontre. (Reportage Maya Gebeily, Laila Bassam et Tom Perry à Beyrouth, Daniel Leussink au Japon, rédigé par Tala Ramadan et Tom Perry ; version française Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)