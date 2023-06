Carlos Ghosn réclame 1 Md$ à Nissan devant la justice libanaise !

BEYROUTH, 20 juin (Reuters) - Carlos Ghosn réclame un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise, a annoncé mardi une source judiciaire proche du dossier à Reuters, ajoutant que l'audience se déroulerait le 18 septembre. Arrêté au Japon fin 2018, Carlos Ghosn devait y être jugé pour malversations financières, avant sa fuite au Liban. L'ancien dirigeant, qui dispose des nationalités brésilienne, française et libanaise, a toujours rejeté les accusations à son encontre. (Reportage Maya Gebeily et Laila Bassam, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)