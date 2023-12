Carlos Cuerpo nommé ministre de l'Economie espagnol

par Belén Carreño et David Latona MADRID (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a nommé vendredi Carlos Cuerpo, jusqu'à présent secrétaire général au Trésor, au poste de ministre de l'Economie et du Commerce. Pedro Sanchez a mis fin à des semaines de spéculation en annonçant le nom du remplaçant de Nadia Calviño, qui doit prendre la tête de la Banque européenne d'investissement (BEI). Carlos Cuerpo, 43 ans, devrait prêter serment devant le roi Felipe dans le courant de la journée de vendredi. Dans le cadre de ce remaniement, Pedro Sanchez a également promu la ministre du Budget, Maria Jesus Montero, au poste de vice-Première ministre, occupé jusqu'à présent par Nadia Calviño. Maria Jesus Montero, numéro deux du Parti socialiste est l'une des plus fidèles partisanes de Pedro Sanchez. Carlos Cuerpo, haut fonctionnaire espagnol depuis 2008, a joué un rôle clé dans les discussions sur le nouveau paquet de règles fiscales de l'Union européenne en tant que négociateur de la présidence tournante espagnole. (Reportage David Latona et Belén Carreño ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)