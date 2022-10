Carburants : Le Maire juge l'attitude de la CGT "inacceptable" et "illégitime"

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a jugé lundi sur BFMTV que l'attitude de la CGT - qui poursuit le blocage de plusieurs raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies en dépit d'un accord salarial majoritaire, était "inacceptable" et "illégitime". (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)