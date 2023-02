Carburants : E. Macron demande un nouveau coup de pouce aux groupes pétroliers

Carburants : E. Macron demande un nouveau coup de pouce aux groupes pétroliers













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron souhaite que le secteur pétrolier s'implique pour proposer des ristournes aux automobiliste roulant au diesel, demandant "aux entreprises concernées" de dialoguer avec le gouvernement "comme l'année dernière". En visite au marché d'intérêt national de Rungis, le président français a toutefois écarté l'idée d'un nouveau coup de pouce de l'Etat qui, a-t-il souligné, verse un chèque carburant à près de la moitié des ménages. "Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées comme ça avait été fait l'année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites", a dit le chef de l'Etat. Le jour de la présentation des résultats de TotalEnergies début février, le PDG du groupe pétrolier Patrick Pouyanné avait laissé entendre qu'il serait disposé à consentir des remises comme il l'a fait l'année dernière si le prix du litre de diesel dépassait le seuil des deux euros. "Si le litre de gazole dépasse deux euros, TotalEnergies pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe", avait-t-il dit dans un entretien au Parisien. "Plutôt que de partir dans un débat autour d'une taxe exceptionnelle sur les profits, nous préférons prendre des mesures de pouvoir d'achat que les Français ressentent directement", avait-il ajouté. L'an dernier, le montant des rabais offerts par TotalEnergies aux Français sur les prix à la pompe ont atteint 550 millions d'euros. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)