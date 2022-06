Capri relève ses prévisions de bénéfices pour l'année grâce aux ventes de Michael Kors et Versace

(Reuters) - Le groupe Capri Holdings a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, signalant la forte demande pour les produits de ses marques de luxe Michael Kors et Versace de la part des clients fortunés, qui reviennent à leurs habitudes de consommation.

Le titre du groupe, qui possède également la marque Jimmy Choo et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, gagne 5,4% à 51,39 dollars dans les échanges en avant-Bourse.

Une inflation à des niveaux record depuis 40 ans n'a pas encore eu d'impact sur les consommateurs les plus aisés, en particulier aux États-Unis et en Europe, ce qui permet aux acteurs du luxe de continuer à augmenter leurs prix à un moment où d'autres détaillants, notamment Target Corp et Walmart Inc, soldent leurs produits.

Les ventes de Michael Kors, la marque la plus importante de Capri, ont progressé de 21,8% à 1,02 milliard de dollars au quatrième trimestre, tandis que celles de Versace ont bondi de 34% à 315 millions de dollars.

Le groupe prévoit un bénéfice pour l'exercice 2023 d'environ 6,85 dollars par action, contre une estimation précédente d'environ 6,60 dollars.

Capri a toutefois abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 à 5,95 milliards de dollars, contre environ 6,1 milliards de dollars, en raison des fermetures de magasins en Chine dans le cadre des récentes restrictions sanitaires contre la propagation du COVID-19.

La société a par ailleurs, vu sont chiffre d'affaires augmenter de 24,6% pour atteindre 1,49 milliard de dollars au quatrième trimestre clos le 2 avril, dépassant les estimations des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,41 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

