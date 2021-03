Capgemini vise une marge opérationnelle de 14% jusqu'en 2025

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La société de conseil en services informatiques et numériques Capgemini a dévoilé mercredi de nouveaux objectifs financiers à moyen terme, misant sur l'expansion rapide de la technologie dans ses secteurs d'activité et l'intégration d'Altran.

Le groupe vise ainsi un taux de marge opérationnelle de 14% d'ici 2025, après 11,9% en 2020 et 12,3% en 2019.

Capgemini ambitionne aussi de réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7% à 9% à taux de change constants entre 2020 et 2025.

L'an dernier, les revenus du groupe à changes constants ont progressé de 13,7% grâce à l'intégration du groupe d'ingénierie Altran.

Capgemini détaillera ses nouveaux objectifs à l'occasion d'une présentation aux investisseurs dans ce mercredi après-midi.

Lors de la publication de ses résultats annuels en février, le groupe avait dit viser pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 7% et 9% et une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%.

(Blandine Hénault)