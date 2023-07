Capgemini se dirige vers sa pire chute en plus de trois ans après ses résultats

PARIS, 28 juillet (Reuters) - Capgemini chute vendredi en Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, le groupe ayant fait état d'une croissance ralentissant plus que prévu sur la période. A 08h38 GMT, l'action du groupe de conseil et de services informatiques chutait de 6,68%, sa pire perte en plus de 40 mois, et qui représente la plus forte baisse du CAC 40 (-0,47%) et l'une des pires performances du SBF120 (-0,54%). Capgemini a fait état d'une croissance organique de 4,7% au deuxième trimestre, contre 10,1% au premier trimestre, inférieure au consensus de 5,2%. JPMorgan estime que l'écart par rapport au consensus est sans doute "survenu plus tôt que prévu" dans l'année et qu'il va "probablement renforcer la perception que la demande est en détérioration". Jefferies estime que les résultats confirment le ralentissement attendu en début d'année. Les analystes du groupe ajoutent cependant que malgré l'absence de catalyseurs positifs immédiats, la performance de Capgemini "reste parmi les meilleures de l'industrie". Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,43 milliards d'euros au premier semestre et a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros dans les activités liées à l'intelligence artificielle sur les trois prochaines années. (Reportage Lina Golovnya, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)