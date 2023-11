Capgemini : Le CA recule au T3 avec le ralentissement en Amérique du Nord

(Reuters) - Capgemini a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse à taux de change courants au troisième trimestre, tiré par une chute de 4% en Amérique du Nord, le second marché du groupe de services numériques. Le chiffre d'affaire a reculé à 5,48 milliards d'euros lors du trimestre écoulé contre 5,55 milliards d'euros à la même période il y a un an. Interrogé sur le ralentissement en Amérique du Nord, le directeur général Aiman Ezzat a assuré que c'était "quelque chose qu'on anticipait, ça n'est pas une surprise". "C'est lié à la fois à l'environnement où il y a plus de recherche de réductions de coûts au niveau technologique sur le marché américain et je dirais un mix un peu moins favorable", a-t-il expliqué auprès des journalistes. A la Bourse de Paris, l'action Capgemini était quasiment inchangée (-0,02)% à 168,7 euros à 9h53 alors que le CAC 40 perdait 0,17% au même moment. Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Capgemini a progressé de 4,1% à taux de change courants, à 16,9 milliards d'euros, grâce à la demande pour la transition numérique et une hausse des projets liés à l'intelligence artificielle (IA) générative. Les activités impliquant les données et l'intelligence artificielle ont connu la croissance la plus rapide du groupe au cours du trimestre, avec plus de 100 projets enregistrés, a indiqué la société, notant par exemple le déploiement de l'IA générative par Alstom. L'IA générative, capable de produire du texte, des images et d'autres types de contenu a gagné en popularité depuis le lancement du chatbot ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022. L'entreprise précise que son investissement de deux milliards d'euros dans l'IA progresse comme prévu avec l'objectif de doubler les effectifs travaillant sur le sujet pour atteindre 60.000 personnes au cours des trois années. (Reportage Stéphanie Hamel et Lina Golovnya; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)