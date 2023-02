Capgemini : La croissance du CA sera freinée par le ralentissement de la demande en 2023

(Ajoute précision dans le titre) (Reuters) - Capgemini a annoncé mardi anticiper une croissance plus faible de son chiffre d'affaires en 2023, la société de conseil en informatique pointant du doigt un ralentissement de la demande pour ses services de cloud, de données et d'intelligence artificielle dans un environnement macroéconomique incertain. Le groupe français, qui propose des services de conseil, numérique et d'ingénierie, s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% à taux de change constants cette année, contre 16,6% en 2022. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 22 milliards d'euros en 2022, tandis que ses prises de commandes s'élèvent à 23,7 milliards d'euros, soit une hausse de 16,8% à taux de change constants. "Malgré un contexte économique plus tendu, nous avons terminé l'année sur une bonne dynamique et entamons donc 2023 sur de bonnes bases", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué. Le titre Capgemini reculait de 0,64% à 08h49 GMT à la Bourse de Paris. Capgemini a aussi indiqué avoir augmenté ses effectifs de 11% en glissement annuel, pour atteindre un total de 359.600 personnes à la fin décembre. Cette hausse de l'effectif intervient alors que le ralentissement de la croissance, l'inflation et la menace d'une récession ont poussé les entreprises du secteur, dont les géants américains Alphabet, Microsoft et Amazon, à supprimer des emplois. La société basée à Paris prévoit également pour 2023 une marge opérationnelle comprise entre 13,0% à 13,2%, et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)