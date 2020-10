Capgemini grimpe en Bourse après un troisième trimestre meilleur que prévu

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Capgemini grimpe en Bourse mardi après avoir fait état d'un rebond plus fort que prévu de son activité au troisième trimestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs financiers sur l'ensemble de cette année.

A la Bourse de Paris, l'action du groupe de conseil et de services technologiques bondit de 6,81% à 105,9 euros à 9h54, de loin la plus forte hausse du CAC 40, en repli de 0,59% au même moment.

Le titre se dirige ainsi vers sa meilleure performance depuis le 28 avril.

Sur la période juillet-septembre, le chiffre d'affaires de Capgemini a progressé de 18,4% à taux de changes constants, à 4,008 milliards d'euros. Sur la même base, les revenus du groupe avaient progressé de 13,4% au deuxième trimestre et de 2,3% au premier.

"Ce trimestre, qui s'est révélé meilleur qu'anticipé, a été marqué par une nette amélioration de la performance par rapport au deuxième trimestre, visible sur l'ensemble de nos régions et de nos métiers", a commenté le directeur général, Aiman Ezzat, cité dans un communiqué.

"Nous anticipons donc que le quatrième trimestre confirme cette tendance favorable, avec une nouvelle amélioration qui devrait cependant s'avérer limitée compte tenu de l'évolution récente de la situation sanitaire", ajoute-t-il.

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES

Capgemini s'attend donc à ce que ses performances financières annuelles se situent "au-dessus du milieu de la fourchette annoncée" et se dit "confiant sur les perspectives d’amélioration pour 2021".

Pour 2020, le groupe table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14,0% et sur une marge opérationnelle attendue en contraction de 0,6 point à 0,9 point par rapport à celle de 12,3% enregistrée en 2019.

Capgemini prévoit également pour cette année une génération de flux de trésorerie disponible ("free cash-flow") organique supérieure à 900 millions d’euros.

Pour les analystes de Credit Suisse, les commentaires du groupe impliquent un recul du chiffre d'affaires en données organiques - corrigé des impacts des devises et des variations de périmètre - de 3,5% pour 2020 alors que le consensus est de -3,7%.

Ceux de JPMorgan notent que l'amélioration progressive des performances de Capgemini est plus rapide que prévu.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires en données organiques a reculé de 3,6% sur un an, contre un repli de 7,7% au deuxième trimestre.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général de Capgemini a dit s'attendre à renouer avec la croissance organique au deuxième trimestre de 2021.

(Blandine Hénault, avec le bureau de Gdansk, édité par Marc Angrand)