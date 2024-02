Capgemini dépasse les attentes de CA au T4 !

(Actualisé avec cours de bourse, commentaires d'analystes, détails) 14 février (Reuters) - Capgemini a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes, tout en annonçant anticiper une croissance limitée en 2024, compte tenu de la faiblesse de l'environnement économique au premier semestre. "Cette année encore, le groupe prévoit de croître, avec un point bas de la croissance au premier trimestre, de renforcer sa marge opérationnelle et de maintenir à un niveau élevé sa génération de free cash-flow", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué. "Nous espérons une reprise un peu plus rapide au second semestre dans des secteurs tels que les services financiers", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. À la Bourse de Paris, le titre progresse de 5,3% à 11h35 GMT, en tête du CAC 40, qui prend 0,4% au même moment. Selon Stifel, la croissance organique du chiffre d'affaires au quatrième trimestre a continué à décélérer mais a été meilleure qu'attendue. Jefferies a également souligné que les résultats sont "meilleurs que les attentes prudentes des analystes". Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'est établi à 5,62 milliards d'euros, soit une baisse organique de 0,9%, mais légèrement supérieure au recul de 1,3% attendu par les analystes, selon Stifel. Le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% à taux de change constants cette année et prévoit également une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% cette année, contre 13,3% pour 2023. Aiman Ezzat a indiqué s'attendre à une amélioration de l'activité aux États-Unis au cours du deuxième trimestre. Le marché nord-américain, le deuxième plus important du groupe, a pesé sur ses résultats l'année dernière, dans un contexte de ralentissement du secteur technologique. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a baissé de 6,6% au quatrième trimestre, après une baisse de 4,4% au troisième trimestre. Capgemini comptait 340.400 employés à la fin du mois de décembre, soit une baisse de 5% par rapport à la même période l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé de verser un dividende de 3,40 euros par action pour l'exercice 2023, contre 3,25 euros par action pour l'exercice 2022. (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Nathan Vifflin et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)