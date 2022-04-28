Capgemini : Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 5,17 milliards d'euros
28 avril (Reuters) - CAPGEMINI:
* LES PRISES DE COMMANDES ENREGISTRÉES AU T1 S'ÉLÈVENT À EUR 5,47 MDS, EN HAUSSE DE 26% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* CA AU T1 EUR 5,17 MDS CONTRE EUR 4,27 MDS IL Y A UN AN
* EN RUSSIE, LE GROUPE A CLAIREMENT EXPRIMÉ SON INTENTION DE METTRE UN TERME À SA PRÉSENCE - QUI EST DE TAILLE TRÈS RÉDUITE ET CONCERNE UN NOMBRE RESTREINT DE MARQUES INTERNATIONALES PRÉSENTES DANS LE PAYS
* L'EXPOSITION DE CAPGEMINI À L'UKRAINE ET À LA RUSSIE EST TRÈS LIMITÉE, CES DEUX PAYS REPRÉSENTENT BIEN MOINS DE 1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE ET MOINS DE 1% DE SES EFFECTIFS
* A CE STADE, LE GROUPE N'A PAS IDENTIFIÉ D'IMPACT DU CONFLIT RUSSIE-UKRAINE SUR LA DEMANDE DE SES CLIENTS
* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES Texte original sur Eikon [ID: nGNE8xTz9f] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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