Capgemini : CA en hausse sur les neuf premiers mois de l'année

7 novembre (Reuters) - Capgemini a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse pour les neuf premiers mois de l'année, avec une demande portée par la transition numérique et une hausse des projets liés à l'intelligence artificielle générative. Le groupe français a engrangé 16,9 milliards d'euros sur la période, contre 16,24 milliards il y a un an. Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires augmente de 2,3% à taux de change constants mais baisse de 1,3% à taux de change courants. (Rédigé par Victor Goury-Laffont)