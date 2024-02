Capgemini anticipe un ralentissement de la croissance de son CA en 2024

(Reuters) - Capgemini a annoncé mercredi anticiper un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2024, s'attendant à ce que l'environnement reste "peu porteur" au premier semestre. Le groupe de services informatique s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% à taux de change constants cette année, après une croissance de 4,4% en 2023. Elle prévoit également une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% cette année, contre 13,3% pour 2023. "Cette année encore, le groupe prévoit de croître, avec un point bas de la croissance au premier trimestre, de renforcer sa marge opérationnelle et de maintenir à un niveau élevé sa génération de free cash-flow", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué. Le chiffre d'affaires annuel de Capgemini a augmenté de 4,4% à taux constants pour atteindre 22,52 milliards d'euros, soit dans la partie basse de ses prévisions de croissance de 4% à 7%. "Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes", explique le groupe. Capgemini comptait 340.400 employés à la fin du mois de décembre, soit une baisse de 5% par rapport à la même période l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé de verser un dividende de 3,40 euros par action pour l'exercice 2023, contre 3,25 euros par action pour l'exercice 2022. (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)