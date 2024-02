Capgemini anticipe un ralentissement de la croissance de son CA en 2024

Capgemini anticipe un ralentissement de la croissance de son CA en 2024













(Actualisé avec directeur général, détails sur les résultats et effectifs) 14 février (Reuters) - Capgemini a annoncé mercredi anticiper un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2024, s'attendant à ce que l'environnement reste "peu porteur" au premier semestre. Le groupe de services informatique s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% à taux de change constants cette année, après une croissance de 4,4% en 2023. Elle prévoit également une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% cette année, contre 13,3% pour 2023. "Cette année encore, le groupe prévoit de croître, avec un point bas de la croissance au premier trimestre, de renforcer sa marge opérationnelle et de maintenir à un niveau élevé sa génération de free cash-flow", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué. Le chiffre d'affaires annuel de Capgemini a augmenté de 4,4% à taux constants pour atteindre 22,52 milliards d'euros, soit dans la partie basse de ses prévisions de croissance de 4% à 7%. "Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes", explique le groupe. Capgemini comptait 340.400 employés à la fin du mois de décembre, soit une baisse de 5% par rapport à la même période l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé de verser un dividende de 3,40 euros par action pour l'exercice 2023, contre 3,25 euros par action pour l'exercice 2022. (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)