Capgemini anticipe un ralentissement de la croissance de son CA en 2024

14 février (Reuters) - Capgemini a annoncé mercredi anticiper un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2024, s'attendant à ce que l'environnement reste "peu porteur" au premier semestre. Le groupe de services informatique s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% à taux de change constants cette année, après une croissance de 4,4% en 2023. Elle prévoit également une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% cette année, contre 13,3% pour 2023. (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)