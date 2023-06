Capgemini annonce l'acquisition de BTC Corporation au Japon

23 juin (Reuters) - Capgemini SE: * CAPGEMINI RENFORCE SON OFFRE ENCLOUD ETDIGITALAU JAPON AVEC L'ACQUISITION DEBTC * ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR SIGNÉ UN ACCORD (SPA) EN VUE DE L'ACQUISITION DE BTC CORPORATION (BTC), UN DES PRINCIPAUX PRESTATAIRES DE SERVICES EN DIGITAL ET CLOUD AUJAPON * CETTE ACQUISITION VA PERMETTRE À CAPGEMINI DE RENFORCER SES CAPACITÉS EN CLOUD ET DIGITAL DANS CE PAYS * CETTE OPÉRATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES HABITUELLES, Y COMPRIS LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'INVESTISSEMENT À L'ÉTRANGER, ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS MOIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)