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Capgemini annonce l'acquisition de BTC Corporation au Japon

Capgemini annonce l'acquisition de BTC Corporation au Japon

23 juin (Reuters) - Capgemini SE:

* CAPGEMINI RENFORCE SON OFFRE ENCLOUD ETDIGITALAU JAPON AVEC L'ACQUISITION DEBTC

* ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR SIGNÉ UN ACCORD (SPA) EN VUE DE L'ACQUISITION DE BTC CORPORATION (BTC), UN DES PRINCIPAUX PRESTATAIRES DE SERVICES EN DIGITAL ET CLOUD AUJAPON

* CETTE ACQUISITION VA PERMETTRE À CAPGEMINI DE RENFORCER SES CAPACITÉS EN CLOUD ET DIGITAL DANS CE PAYS

* CETTE OPÉRATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES HABITUELLES, Y COMPRIS LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'INVESTISSEMENT À L'ÉTRANGER, ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS MOIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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