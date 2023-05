Capgemini affiche une croissance plus faible de son CA au T1

Capgemini affiche une croissance plus faible de son CA au T1













4 mai (Reuters) - La société de conseil en informatique Capgemini a fait état jeudi d'une croissance plus faible de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière, invoquant environnement économique toujours tendu qui se traduit par "l'attentisme de certains clients". L'entreprise, qui propose des services de conseil, numérique et d'ingénierie, a publié un chiffre d'affaires de 5,73 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 10,7% sur un an à taux de change constant par rapport à la même période l'an dernier. Capgemini dit viser en 2023 une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7%, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%. Le free cash-flow organique devrait générer environ 1,8 milliard d'euros. (Rédigé par Dina Kartit, édité par Kate Entringer)