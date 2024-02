Canal+ (Vivendi) veut racheter MultiChoice en Afrique du Sud

PARIS, 1er février (Reuters) - Le groupe Canal+, propriété de Vivendi, a annoncé jeudi avoir présenté une offre pour acquérir le groupe sud-africain MultiChoice . "Le Groupe Canal+ confirme avoir soumis au conseil d'administration de MultiChoice une lettre contenant une offre indicative non contraignante en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice qu'il ne détient pas encore", indique la société dans un communiqué. Canal+ a précisé qu'il ferait une offre de 105 rand (5,19 euros) par action ordinaire de MultiChoice, payée en espèces. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture de l'action de MultiChoice mercredi, ajoute le groupe. Canal+, qui prépare sa cotation en Bourse après l'annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi, vise également avec cette transaction à obtenir une cotation en Afrique du Sud. MultiChoice affiche une capitalisation boursière de 32,96 milliards de rands, soit 1,6 milliard d'euros selon des données de LSEG. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)