Canal+ (Vivendi) relève son offre pour MultiChoice en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (Reuters) - Le groupe Canal+, propriété de Vivendi, a relevé son offre d'achat pour acquérir le groupe sud-africain MultiChoice, ont annoncé les deux sociétés mardi. Canal+, déjà premier actionnaire de MultiChoice, propose désormais 125 rands par action pour reprendre les titres qu'il ne détient pas encore alors que sa première offre, à 105 rands, a été rejetée le mois dernier. Selon des calculs de Reuters, cette nouvelle offre valorise les actions restantes convoitées dans MultiChoice à environ 33,7 milliards de rands (1,63 milliard d'euros). (Reportage Nqobile Dludla à Johannesbourg et Radhika Anilkumar à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)