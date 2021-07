Canal de Suez: L'Ever Given lève l'ancre après avoir été bloqué en Egypte

Crédit photo © Reuters

par Nadeen Ebrahim

ISMAÏLIA, Égypte (Reuters) - Le porte-conteneurs Ever Given, retenu en Egypte après avoir bloqué le canal de Suez en mars dernier, a pu lever l'ancre après la conclusion d'un accord d'indemnisation entre les gestionnaires du canal et les propriétaires et assureurs du cargo.

Un témoin de Reuters à bord d'un remorqueur a vu l'Ever Given se déplacer vers le nord dans le Grand Lac Amer, plan d'eau séparant deux sections du canal et où le navire est amarré depuis sa remise à flot le 29 mars dernier.

Sous l'effet de vents violents, le M.V. Ever Given, long de 400 mètres, s'était placé en diagonale de la section sud du canal, perturbant le trafic sur l'un des itinéraires les plus empruntés du monde.

L'Autorité du canal de Suez (SCA) exigeait une compensation de plus de 900 millions de dollars pour couvrir les efforts de sauvetage, les atteintes à la réputation et les pertes de revenus, avant de ramener publiquement sa demande à 550 millions de dollars.

Les propriétaires japonais Shoei Kisen, et ses assureurs, ont contesté cette demande ainsi que l'immobilisation du navire sur une décision de la justice égyptienne.

Après de longues négociations, un règlement non divulgué a été conclu et la SCA a annoncé que le navire serait autorisé à lever l'ancre mercredi.

Une cérémonie devait avoir lieu au bord du canal pour marquer le départ du navire, qui devrait être escorté par deux remorqueurs et guidés par deux pilotes expérimentés.

