Canada: Trudeau reproche à Meta d'avoir bloqué des informations pendant les incendies

Crédit photo © Reuters

(.) OTTAWA (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a critiqué lundi Meta Platforms, propriétaire de Facebook, pour avoir bloqué la diffusion d'informations nationales à ses utilisateurs canadiens alors que le pays affronte les pires incendies de forêt jamais enregistrés. "Facebook fait passer les profits de l'entreprise avant la sécurité des gens", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée dans la province atlantique de l'Île-du-Prince-Édouard, estimant que les actions de Meta étaient "inconcevables". Pour le Premier ministre, il est crucial de disposer d'informations actualisées en temps de crise. Les critiques de Justin Trudeau à l'encontre de Meta constituent la dernière attaque en date du gouvernement contre le géant américain des réseaux sociaux. Ce mois-ci, Meta a commencé à bloquer la diffusion des informations des groupes de presse sur ses plateformes Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs canadiens, en réponse à une nouvelle loi exigeant que les géants du numérique paient pour les articles d'actualité. Cette interdiction a déjà critiquée par les membres du gouvernement la semaine dernière, qui l'ont qualifiée d'imprudente et d'irresponsable. Certaines personnes fuyant les incendies de forêt se sont plaintes auprès des médias nationaux que le blocage opéré par Meta les empêchait de partager des données importantes sur les incendies. "Il est temps que nous attendions davantage de sociétés comme Facebook, qui gagnent des milliards de dollars sur le dos des Canadiens", a affirmé Justin Trudeau. Meta n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Un porte-parole de l'entreprise avait précédemment souligné que les Canadiens peuvent toujours accéder aux informations des agences gouvernementales officielles, des services d'urgence et des organisations non gouvernementales sur la plateforme. Facebook a également activé la fonction "Safety Check" qui permet aux utilisateurs de faire savoir qu'ils sont en sécurité à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'une crise. (Reportage Ismail Shakil, rédigé par David Ljunggren ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)